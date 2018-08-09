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В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет

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Самолет упал с относительно небольшой высоты, однако о том, удалось ли кому-то выжить, не сообщается.
В Швейцарии разбился самолет
В Швейцарии разбился самолет

Вблизи аэропорта в Берне утром, в четверг, 9 августа, разбился небольшой самолет, сообщает The Local.

"Самолет упал с незначительной высоты", - сообщили в полиции кантона Берн.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Однако аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Это уже третья катастрофа самолета в Швейцарии за неделю. 4 августа в Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны – катастрофа унесла жизни 20 человек.

Ранее в этот же день семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Швейцария
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Источник: korrespondent.net

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