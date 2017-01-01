В Беларуси за решеткой остаются двое журналистов

Остаются в изоляторе корреспондент Немецкой волны в Минске Павлюк Быковский и главред информагентства БелаПАН Ирина Левшина.

В изоляторе временного содержания в Беларуси остаются корреспондент Немецкой волны в Минске Павлюк Быковский и главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина, задержанные в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает Радио Свобода.

Отмечено, что большинство задержанных 7-8 августа журналистов независимых СМИ освободили из-под стражи. В частности, в течение минувшей ночи следователи отпустили на свободу журналистов портала Tut.by Анну Колтыгину, Анну Ермачонок, главного редактора tut.by Марину Золотову. Также была освобождена Галина Уласик.

Следственный комитет Беларуси по этому поводу заявил, что в ходе проведения следственных действий получены доказательства, свидетельства подозреваемых, которые "подтверждают факты", ставшие основанием для возбуждения уголовного дела по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации". Речь идет о несанкционированном доступе к платной ленте государственного информагентства БелТА.

Золотова, среди прочего, обвиняемая по статье "бездействие должностного лица", так как, по данным следователей, она знала и не остановила такой доступ ее сотрудников.

Всего в уголовном деле фигурируют представители шести редакций: издательства Белорусская наука, газеты Культура, ООО РиелтБай, ООО АйТиВи, ЗАО БелаПАН, ООО ТутБай Медиа.

Большинство задержанных из редакций независимых СМИ сейчас отпустили под подписку о невыезде, ведется следствие, им грозит до двух лет тюрьмы. Марине Золотовой - до пяти лет и лишение права занимать руководящие должности.

"Власть хочет максимально контролировать медиа, не допускать нежелательной информации и комментариев. Они полностью контролируют телевидение и радио. Но эпоха онлайн-медиа создала в руководящих верхах чувство, что они теряют рычаги влияния. Сверхзадача силовиков - запугать, усилить самоцензуру, чтобы больше контролировать медийный сектор. И, в частности, tut.by, а это очень масштабный ресурс, который имеет большое влияние на сознание белорусов. Поэтому он и попал в прицел", - заявил в связи с арестами журналистов аналитик информагентства БелаПАН Александр Класковский.

Как сообщается, всего за последние дни в деле БелТА в Следственный комитет республики были доставлены 16 белорусских журналистов из разных изданий, восемь из них отпустили после допросов, других задержали.

Напомним, Галина Уласик и Анна Калтыгина были задержаны 7 августа. В тот же день задержали журналистку TUT.BY Анну Ермаченок, а также главного редактора Марину Золотову. Они до сих пор остаются в ИВС.

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