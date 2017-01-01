Угон самолета в Сиэтле: опубликован разговор
Газета Seattle Times опубликовала расшифровку и аудиозаписи разговора, который угонщик самолета в Сиэтле вел с диспетчером перед падением. Во время него угонщик назвал себя "сломленным парнем", сообщает Дождь.
Диспетчер называл угонщика Ричем или Ричмондом. Последний "говорил взволнованно, но в то же время беззаботно и дико".
В какой-то момент он начал беспокоиться по поводу нехватки топлива.
"Не знаю, что там сгорает во время полета, но сгорает оно значительно быстрее, чем я ожидал", - сказал он.
Диспетчер отвечал спокойно, "по всей видимости, пытаясь не расстраивать Рича и уговорить его приземлиться", пишет газета. Он указал ему на то, что справа от него в миле (1,6 километра) есть взлетная полоса.
-Ох, мужик. Эти ребята грубо обойдутся со мной, если я попытаюсь там приземлиться, - ответил угонщик. - Думаю, я и сам могу что-нибудь испортить. Не хотелось бы. У них, возможно, есть зенитки.
- У них нет зениток. Мы просто пытаемся найти место, куда ты мог бы безопасно приземлиться.
- Я не очень готов приземляться. Но черт, я должен перестать смотреть на топливо - оно быстро расходуется.
Диспетчер вновь предложил угонщику место для приземления, и тот ответил: "Это, наверное, пожизненный срок, да? Я бы пожелал именно этого для такого парня, как я".
Позже угонщик в разговоре с диспетчером назвал себя "сломленным".
"Есть много людей, которые беспокоятся обо мне. Они расстроятся, когда услышат, что я наделал. Хотелось бы извиниться перед каждым из них. Я просто сломленный парень, шарики за ролики заехали. Не знал об этом до настоящего момента", - подчеркнул он.
Незадолго до падения угонщик сообщил, что, по его ощущениям, у самолета отказывает один из двигателей. Диспетчер посоветовал ему, если это возможно, лететь низко над водой.
Угнанный самолет Bombardier Q400 взлетел с аэропорта между городами Сиэтл и Такома в 20.00 10 августа по местнмоу времени и разбился спустя 90 минут.
Угонщиком оказался 29-летний сотрудник авиакомпании Horizon Air. На перехват самолета были отправлены два истребителя. Власти заявили, что инцидент не связан с терроризмом.
Ранее в американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек.
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