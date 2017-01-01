Лукашенко хочет отправлять студентов в армию на каникулах

В Беларуси планируют отправлять студентов в армию во время летних каникул. Таким образом, они фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов на военную службу во время каникул - с целью борьбы с уклонистами от армии. Об этом он заявил в пятницу, 19 октября, в ходе общения со студентами в Гродно, передает БелТА.

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"Скосить от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девушка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут различные способы", - сказал Лукашенко.

Он считает, что отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. Так, после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность.

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Продолжить армейские сборы, убежден глава Беларуси, можно и на следующих курсах: так молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы.

"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 8 октября Александр Лукашенко заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители Беларуси, кроме детей.

До этого, глава Беларуси распорядился вооружить армию страны собственными образцами вооружения и модернизируя имеющиеся.