В Швеции из-за жвачки концерт классической музыки закончился дракой

Инцидент произошел во время выступления Лейпцигского оркестра Гевандхауза .

В Швеции концерт классической музыки закончился дракой, которую из-за жевательной резинки устроили зрители.

Об этом пишет Иndependent, передает 112 Украина.

Читай также: За разговоры в кинотеатре львовянину сломали челюсть

Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял пятую симфонию Малера, а когда музыка почти стихла, одна из зрительниц решила открыть жвачку. Шуршание обертки привлекло внимание соседа. Молодой человек сначала бросал в ее сторону полные негодования взгляды, а когда реакции не последовало, выхватил упаковку с жевательной резинкой и бросил ее на пол.

Женщина дождалась окончания концерта и ударила мужчину по лицу так, что его очки слетели на пол. Кроме того, в “разборки“ вмешался спутник женщины, который схватил парня за одежду и начал избивать его.

Драку удалось разнять только благодаря вмешательству других зрителей.

После произошедшего представители концертного зала опубликовали в интернете краткое напоминание о правилах этикета во время концерта классической музыки.

Как сообщалось, в 2017 году в Днепре в оперном театре посетительница во время антракта ударила бойца АТО молотком по голове.