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В Египте уничтожили боевиков, напавших на автобус с христианами

Комментариев: 1
Всего убиты 19 боевиков.
Причастных к нападению на автобус уничтожили
Причастных к нападению на автобус уничтожили
EPA/UPG

В Египте ликвидировали 19 боевиков, причастных к нападению на автобус с христианами. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление МВД Египта.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом место, где прятались террористы.

В ходе завязавшегося боя были убиты 19 боевиков, обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и 14 пострадали в результате обстрела автобуса с христианами.

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Теги: Египет, христиане, автобус, нападение, ИГИЛ
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Комментариев (1)
flacon9havi    04.11.2018, 14:29
Оценка:  0
flacon9havi
Таке і на дамбасню очікує. Готуйтеся, виродки!
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