В Египте уничтожили боевиков, напавших на автобус с христианами

Всего убиты 19 боевиков.

Причастных к нападению на автобус уничтожили EPA/UPG

В Египте ликвидировали 19 боевиков, причастных к нападению на автобус с христианами. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление МВД Египта.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом место, где прятались террористы.

В ходе завязавшегося боя были убиты 19 боевиков, обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и 14 пострадали в результате обстрела автобуса с христианами.