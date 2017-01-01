Перепутал Балтию с Балканами: Трамп в очередной раз оконфузился

Глава США обвинил Литву, Латвию и Эстонию в войне в начале девяностых годов, которая привела к распаду Югославии.

Отмечается, что лидеры Прибалтики не сразу поняли, в чем их обвиняют EPA/UPG

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Литву, Латвию и Эстонию за то, что они устроили войну в начале 90-х прошлого века, приведшей к распаду Югославии. Об этом со ссылкой на французскую газету Le Monde сообщает Newsweek.

Отмечено, что Трамп допустил ошибку в ходе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи в Белом доме в апреле.

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Как пишет газета, балтийские лидеры не сразу поняли, в чем Трамп их обвиняет. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами.

По данным издания, ошибка Трампа кажется еще более удивительной, учитывая, что его жена Мелания родом из Словении, которая была частью Югославии.

Напомним, 28 октября Дональд Трамп вновь попал в комичную ситуацию из-за зонта. Американский глава не смог протиснуться в проем входа президентского авиалайнера вместе с зонтом и просто бросил его.

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Ранее, в начале октября, Трамп оконфузился поднимаясь на борт “номер один“ с куском туалетной бумаги, который прицепился к его ботинку.

До этого, глава США во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо перепутал исторические факты и обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1812 году.