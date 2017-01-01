В Китае украинская фотомодель в ДТП сломала позвоночник

Сейчас Татьяна уже две недели лежит в китайской больнице.

В Китае жительница Житомира Татьяна Трибель попала в ДТП на скутере, она получила перелом ноги и позвоночника. Сейчас Татьяна находится на дорогостоящем лечении в китайской больнице, также очень затратной будет транспортировка пострадавшей и период реабилитации. Девушка полна надежды восстановить свое здоровье, любая помощь неравнодушных будет существенной поддержкой.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Татьяна - жительница Житомира. В Китай она поехала по контракту работать моделью. Инцидент с ней произошел 31 октября около часа дня в городе Сямынь.

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“Парень из моего агентства купил скутер. Спрашивал, умею ли я ездить. Я не умею. Он предложил попробовать. Я не знаю, почему так получилось. Я даже на коньки, лыжи не становлюсь и на велосипед не сажусь. Боюсь повредить что-нибудь или синяк поставить. Может, убедило то, как он сказал, что это безопасно“, - рассказала Татьяна.

“Села, проехала 10 метров, вывернулся руль, врезалась в бордюр, перелетела через руль, сделав колесо в воздухе. Упав на асфальт, поняла сразу, что поломана нога и спина. Болело сильно, дышать не могла“, - вспомнила девушка.

Тяжело травмированную девушку забрала скорая. Впечатления о китайской больнице и работе медицинского персонала у Татьяны остались не самые лучшие.

“Меня просто таскали, бросали на стол, как мешок картошки, чтобы сделать рентген. Четыре раза перебрасывали. Не давали обезболивающих. Через 6 часов дали ибупрофен. Сильное обезболивающее дали только тогда, когда я в один момент перестала дышать. Это на четвертый день“, - сетует украинка.

На переломанную ногу врачи даже не сочли нужным наложить гипс. На фото, которое Татьяна разместила в соцсети, видно просто перебинтованную ногу.

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После инцидента девушка обратилась за помощью в консульство Украины в Шанхае. Дипломаты смогли договориться с ее работодателем об оплате медицинских услуг. Татьяна говорит, что лечение дорогое, не указывая точную сумму.

Дипломаты подчеркивают, что мало чем могут помочь согражданам в подобных случаях, если у украинцев, которые путешествуют или работают за рубежом, нет страховки.

Татьяна, уже неоднократно ездила на работу в Китай. Девушка говорит, что ожидала оформления страхования от работодателя, поэтому не занялась этим вопросом лично.

“В предыдущих поездках, если не указано, что я сама оформляю полис страхования, значило, что страховали по прибытию. Но сейчас это уже не важно. Мне главное вернуться домой. Чтобы снова ходить“, - говорит Татьяна.

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Для того, чтобы снова ходить, девушке нужна операция, стоимость которой составляет около 7,5 тысяч долларов. Также более чем в тысячу долларов обойдется специальный имплант для позвоночника. Что касается ноги - китайские врачи пока не делают прогнозы, отвечают, что нужны дополнительные обследования.

Сколько будет стоить и как долго продлится реабилитация юной украинки - на данный момент неизвестно.

Кроме того, довольно дорогой будет транспортировка Татьяны в Украину. Для таких случаев в авиакомпании выкупается шесть мест плюс одно для сопровождающего.

Через пару дней за Татьяной вылетит ее муж. Стоит отметить, что посольство Китая в Киеве пошло на встречу украинской стороне и в ответ на ноту консульства оперативно оформило мужчине визу.

Как сообщалось, украинская модель Елизавета Кузьменко, которая 1 января с двумя другими украинками попала в страшную аварию в Лос-Анджелесе, осталась парализована ниже шеи.