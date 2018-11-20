Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В парламенте Молдовы хотят запретить русский язык

Комментариев: 3
Молдовские парламентарии считают русский язык - устаревшим.
Либералы зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект
Либералы зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект
newsmaker.md

В Молдове депутаты Либеральной партии зарегистрировали в парламенте новый законопроект, который предлагает отменить использование русского языка как устаревшего.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Либералы зарегистрировали в парламенте законопроект, который обязывает всех членов законодательного органа знать государственный язык и использовать его в работе.

Читай также: Додон заверил патриарха Кирилла: Церковь Молдовы останется под РПЦ

“Законопроект либералов предлагает не переводить законопроекты на русский язык, обязать депутатов выступать в парламенте только на государственном и вводит в Кодекс о выборах новое требование к кандидатам в депутаты - знание румынского языка. В случае принятия проекта юридической комиссии парламента будет поручено разработать механизм проверки знания депутатами языка“, - пишет издание.

Авторы законопроекта объясняют инициативу решениями Конституционного суда о признании верховенства Декларации независимости над Конституцией, где румынский язык указан как государственный, а закон “О функционировании языков“ признается “устаревшим“.

В пояснительной записке сказано, что поскольку Конституционный суд признал устаревшим закон, то нет необходимости хранить и статус русского языка - “официального языка СССР“, пишет издание.

За счет изменений либералы предлагают сэкономить на переводе законопроектов на русский язык 1,5 млн леев (около 87 тыс. долларов) в год.

Как сообщалось, в октябре президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности.

Поделись:
Теги: Молдова, русский язык
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nurmagomed    20.11.2018, 18:59
Оценка:  -5
nurmagomed
а шо мычать будут дебилы
weightless    20.11.2018, 19:07
Оценка:  +3
weightless
У них есть свой язык, зачем им чужой?
BROKER666    20.11.2018, 19:16
Оценка:  0
BROKER666
мычат только улуссы после бояры
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь