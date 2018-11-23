Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вертолеты над Кремлем: Песков дал комментарий

Комментариев: 2
По словам Пескова, учения над Кремлем являются "нормальной практикой".
Вертолет нес платформу с бойцами спецслужб
Вертолет нес платформу с бойцами спецслужб
скриншот

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, вертолеты с людьми на платформе над Кремлем летали по причине регулярных учений спецслужб.

Об этом сообщает Интерфакс.

Читай также: В России умер глава разведки

“Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект“, - сказал Песков, добавив, что “проведение подобных учений вполне нормальная практика“.

По его словам, нет ничего экстраординарного в том, что на одном из вертолетов была прикреплена на тросе платформа, на которой были бойцы спецслужб.

Читай также: В России признают выборы главы Интерпола: “Жаль, что это не наш кандидат“

В агентстве добавили, что по данным Федеральной службы охраны, во время учений якобы отрабатывались действия, связанные с профилактикой террористических угроз, пресечением преступлений и обеспечением пожарной безопасности на объектах Кремля.

Напомним, 22 ноября москвичи начали постить видеозаписи, на которых видно, как из Кремля взлетает два вертолета Ми-8, один из которых имел странный “груз“.

Позднее, в ФСО РФ сообщили, что вертолеты совершали полеты в рамках ежегодных учений.

Поделись:
Теги: РФ, Кремль, вертолеты, Ми-8, Песков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
MykRom    23.11.2018, 15:21
Оценка:  +1
MykRom
Отработка экстренной эвакуации Путина, Шойгу, Лаврова.
MykRom    23.11.2018, 15:21
Оценка:  +1
MykRom
Отработка к экстренной эвакуации Путина, Шойгу, Лаврова.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь