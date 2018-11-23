Вертолеты над Кремлем: Песков дал комментарий

По словам Пескова, учения над Кремлем являются "нормальной практикой".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, вертолеты с людьми на платформе над Кремлем летали по причине регулярных учений спецслужб.

Об этом сообщает Интерфакс.

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“Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект“, - сказал Песков, добавив, что “проведение подобных учений вполне нормальная практика“.

По его словам, нет ничего экстраординарного в том, что на одном из вертолетов была прикреплена на тросе платформа, на которой были бойцы спецслужб.

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В агентстве добавили, что по данным Федеральной службы охраны, во время учений якобы отрабатывались действия, связанные с профилактикой террористических угроз, пресечением преступлений и обеспечением пожарной безопасности на объектах Кремля.

Напомним, 22 ноября москвичи начали постить видеозаписи, на которых видно, как из Кремля взлетает два вертолета Ми-8, один из которых имел странный “груз“.

Позднее, в ФСО РФ сообщили, что вертолеты совершали полеты в рамках ежегодных учений.