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База "тунеядцев" заработала в Беларуси

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Каждый белорус может проверить, считается ли он "тунеядцем" и грозит ли ему стопроцентная оплата коммунальных услуг.
В Беларуси составили список "тунеядцев"
В Беларуси составили список "тунеядцев"

С 1 декабря в Беларуси начинает работать база данных не занятого в экономике населения. Каждый гражданин сможет по своим личным данным проверить, считается ли он "тунеядцем" и грозит ли ему в этой связи оплата услуг ЖКХ по 100%-му тарифу, сообщает РИА Новости.
 
Чтобы получить необходимые сведения о себе, гражданину Беларуси достаточно ввести свою фамилию в личном кабинете на едином портале электронных услуг.
 
Для того, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, было разработано специальное программное обеспечение.
 
Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об отмене "тунеядского" сбора с безработных. Вместо этого лица, признанные "тунеядцами", с 1 января 2019 года будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.
 
С учетом действующих тарифов ожидается, что стоимость горячей воды и отопления возрастет для "тунеядцев" в несколько раз.

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Теги: Беларусь, безработные, коммунальные услуги, тунеядцы
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Источник: korrespondent.net

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