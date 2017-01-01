Украинским морякам, захваченным в плен Россией, можно написать письмо

Заключенным в СИЗО Лефортово и Матросская украинцам можно написать письма через ресурс РосУзник.

Украинским морякам, которых Россия взяла в плен после захвата кораблей у Керченского пролива 25 ноября, можно написать письмо.

Об этом говорится в сообщении ресурса РосУзник.

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“Написать украинским морякам можно через Почту Росузника. Пишите нам на post.rosuznik@gmail.com, а мы перешлём в СИЗО Лефортово и Матросская тишина. Все письма проходят через тюремного цензора, письма на украинском языке могут не пропустить, учтите это“, - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские военные захватили украинские военные катера Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. Оккупационный суд Симферополя арестовал всех моряков на два месяца, их перевезли из Крыма в Москву.

Украина расценила захват кораблей как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

Активисты не успели передать морякам вещи и продукты - пленных увезли в Москву.

30 ноября, моряков в Лефортово переодели в тюремную форму и поместили в одиночки.