ЧВК "Вагнер" в РФ по закону нет, потому и комментировать нечего - Песков

У Путина объяснили, что частных военных компаний в России существовать не может.

Песков не понимает, как Путин мог комментировать "несуществующую" ЧВК EPA/UPG

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По закону частной военной компании “Вагнер“ не может существовать, поэтому президент Владимир Путин и не мог прокомментировать ее деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

“Частных военных компаний у нас по законодательству не существует. Все говорят о некой ЧВК некоего “Вагнера“, но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения“, - заявил чиновник.

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“Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?“ - спросил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, не перепутал ли Путин понятия частной военной компании и частной охранной компании, рассказывая на ежегодной комнференции, что, если компания “Вагнер“ не нарушает закона, она может “продавливать“ интересы РФ за границей.

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Напомним, ранее в СБУ опровергли слова Владимира Путина о том,что троих российских журналистов в Центральноафриканской республике расстреляли неизвестные местные группировки.

Правоохранители также обнародовали имена десяти представителей ЧВК “Вагнер“, которые в тот день были в ЦАР и которым было поручено не допустить утечки информации о пребывании российских наемников в Африке.