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ЧВК "Вагнер" в РФ по закону нет, потому и комментировать нечего - Песков

Комментариев: 9
У Путина объяснили, что частных военных компаний в России существовать не может.
Песков не понимает, как Путин мог комментировать "несуществующую" ЧВК
Песков не понимает, как Путин мог комментировать "несуществующую" ЧВК
EPA/UPG

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По закону частной военной компании “Вагнер“ не может существовать, поэтому президент Владимир Путин и не мог прокомментировать ее деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

“Частных военных компаний у нас по законодательству не существует. Все говорят о некой ЧВК некоего “Вагнера“, но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения“, - заявил чиновник. 

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“Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?“ - спросил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, не перепутал ли Путин понятия частной военной компании и частной охранной компании, рассказывая на ежегодной комнференции, что, если компания “Вагнер“ не нарушает закона, она может “продавливать“ интересы РФ за границей.

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Напомним, ранее в СБУ опровергли слова Владимира Путина о том,что троих российских журналистов в Центральноафриканской республике расстреляли неизвестные местные группировки.

Правоохранители также обнародовали имена десяти представителей ЧВК “Вагнер“, которые в тот день были в ЦАР и которым было поручено не допустить утечки информации о пребывании российских наемников в Африке.

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Теги: Вагнер, наемники, РФ, Путин, ЧВК, ЦАР
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Комментариев (9)
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Kostos    21.12.2018, 19:05
Оценка:  +1
Kostos
«Купцы и все деловые люди Московии все время лгут, и очень легко обманывают, им нельзя доверять никаких денег - их могут присвоить. Верить в долг русским невозможно, всякие оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы». - Генрих Штаден, "О Москве Ивана Грозного"
BROKER666    21.12.2018, 18:58
Оценка:  +1
BROKER666
Мне говорят я сноб и русофоб,
мол к русским людям отношусь предвзято,
а я сегодня посадил укроп
на могилке неизвестного бурята
Kostos    21.12.2018, 18:57
Оценка:  +1
Kostos
«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион
BROKER666    21.12.2018, 18:54
Оценка:  +1
BROKER666
Братва, кто знает когда выйдет каталог рабов за ноябрь? а то тех что я получил за распятого мальчика - маловато... кстати купил им вчера кило морковки - плакали, руки целовали... но всё-равно сколько раба не корми, а он на ростов смотрит... жаль что больше 2х рабов в одни руки не дают...
Kostos    21.12.2018, 18:51
Оценка:  +1
Kostos
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
Kostos    21.12.2018, 18:46
Оценка:  +2
Kostos
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
Колишній-східняк    21.12.2018, 18:35
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Очередное настамнет
Ехидный    21.12.2018, 18:29
Оценка:  +4
Ехидный
На роисси много чего по закону нет, а на самом деле есть
Kostos    21.12.2018, 18:24
Оценка:  +7
Kostos
"Вагнера" нет, а могилы на росейских кладбищах есть Это уззкий парадокс.
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