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В Австралии город затопило водой с крокодилами

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От затопления пострадало две тысячи домов, однако больше всего люди боятся крокодилов и змей.
Город Таунсвил затопило водой с рептилиями
Город Таунсвил затопило водой с рептилиями
Getty Images

В австралийском городе Таунсвил местные власти вынуждены были открыть дамбу, сдерживающую реку, чтобы снизить ущерб от наводнения из-за проливных дождей. В результате затопило две тысячи домов. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает The Guardian.

Власти также предупредили местных жителей об опасности появления крокодилов, змей и других животных, которые могли оказаться возле жилых домов. Теперь местные жители опасаются крокодилов "больше, чем воды, уровень которой достигает груди". 

Отмечается, что некоторые рептилии забираются на деревья, чтобы спастись от потоков воды.

После открытия дамба пропускала около 1.9 тысячи кубических метров воды в секунду. Власти предупредили местных жителей об "опасном и быстром потоке воды" и попросили их найти укрытия или переместиться на местность более высокого уровня. Однако даже после открытия дамба удерживает около 532 тысяч гигалитров воды.

Ранее сообщалось, что в Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек.

Перед этим в Австралию пришла рекордная жара. В некоторых регионах столбик термометра приближается к отметке в 50 градусов по Цельсию. 

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Теги: Австралия, крокодилы, наводнение, потоп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    04.02.2019, 14:25
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Китайцев надо попросить отловить рептилий. Они их съедят потом в ресторанах.
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