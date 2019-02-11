Назвали главные международные угрозы - опрос PRC

Респонденты из Польши назвали главной угрозой Россию .

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Жители 26 стран мира считают изменение климата главной международной угрозой. Об этом сообщается в результатах опроса научно-исследовательского центра из США Pew Research Center.

Сообщается, что, по данным опроса PRC, изменение климата является главной угрозой мировому порядку. Второе место в числе опасных факторов заняла террористическая группировка Исламское государство. При этом представители восьми стран (в том числе России, Франции, Индонезии и Нигерии), поместили ИГ на первую строчку рейтинга.

Также сообщается, что большинство участников опроса из Польши назвали главной угрозой Российскую Федерацию. В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов. В то же время большинство жителей Южной Кореи и Японии считают угрозой США.

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Ранее сообщалось, что ученые Университета Макгилла (Канада) выяснили, что таяние льдов приведет к непредсказуемым последствиям для климата Земли, включая хаотичное возникновение экстремальных погодных условий и изменения температуры воздуха по всему земному шару.