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Лавров пожалел американцев из-за санкций

Комментариев: 5
Министр иностранных дел России прокомментировал подготовку США очередного пакета санкций в отношении РФ.
Лавров о санкциях
Лавров о санкциях
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли бесполезность санкций".
 
 
"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1, комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России.
 
Напомним, что 12 февраля газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.
 
 
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Теги: Азовское море, санкции, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Eiropa    17.02.2019, 22:17
Оценка:  +2
Eiropa
(Сарказм) Конечно, бесполезны санкции. Церковь и духовные каноны всегда морально поддержат страну в сложный момент, равно как и лучшие союзники - Беларусь, Сев. Корея, Венесуэла, Никарагуа. Главное, чтобы геев в ДуховноСкрепии не было - ради этого можно и вообще порвать все связи с Западом.
Мухоморище    17.02.2019, 21:38
Оценка:  +7
Мухоморище
Так санкций особых и не было.Опасно за месяц разваливать скрепы.Голодный,грязный мужлан на пороховой бочке опасен.Америка делает это не спеша,как с ссср.Лошадь об этом знает,но всё равно ржёт всякую чепуху.
Колишній-східняк    17.02.2019, 21:37
Оценка:  +8
Колишній-східняк
А что ему санкции? Овса в торбу насыпали, он и счастлив.
Sinobi-life    17.02.2019, 21:28
Оценка:  +10
Sinobi-life
Кокс забористый подогнали,вона как лошадь плющит!!!
i-Kovalsky    17.02.2019, 21:26
Оценка:  +12
i-Kovalsky
а Медведев говорит, что действует, отвечая на вопросы, почему всё так плохо. Определитесь уже там.
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