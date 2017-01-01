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При авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья словацкого парламентария

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Жена, сын и дочь депутата парламента Словакии Антона Грнко погибли при авиакатастрофе в Эфиопии.
Все пассажиры и экипаж Boeing 737 погибли
Все пассажиры и экипаж Boeing 737 погибли
citizentv.co.ke

При крушении пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии погибли жена, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко. Об этом сам парламентарий сообщил в воскресенье, 10 марта, в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаю, что моя дорогая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала погибли в результате катастрофы в Аддис-Абебе сегодня рано утром. Кто знал их, посвятите их памяти тихое поминание", - написал Грнко в соцсети.

Известно также, что при авиакатастрофе в Эфиопии погибла еще одна гражданка Словакии, которая работала в гуманитарной организации.

Ранее стало известно, что в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли граждане более чем 30 стран.

Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.

По данным МИД Украины, на борту самолета Ethiopian Airlines украинцев среди пассажиров, предварительно, не было.

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Теги: авиакатастрофа, депутаты, Африка, самолет, семья, пассажиры, катастрофа, Словакия, жертвы, самолеты, погибшие, Эфиопия, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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