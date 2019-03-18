“Крым - это Украина”: москвичи протестовали против аннексии полуострова

Активисты в годовщину аннексии Крыма вышли на улицы российской столицы с плакатами “Крым - это Украина”.

Москвичи решили напомнить общественности позицию всех демократических стран мира по поводу аннексии Крыма. Об этом активист Константин Котов сообщил на своей странице в Facebook.

Читай также: Годовщина аннексии Крыма: в США и Турции сделали заявления

Активист появился на одиночном пикете в центре Москвы с плакатом “Крым - это Украина”. Удивительно, но многие агрессивно восприняли такую инициативу со стороны мужчины.

Он рассказал, что к нему подходили прохожие для того, чтоб напомнить об “историческом праве русских на полуостров”. Одна из женщин сфотографировала активиста с плакатом и пообещала отправить это фото в ФСБ.

Читай также: В Львове крымчанин пытался совершить самоубийство, разведя костер под авто

Кроме того, на одиночные акции протеста против незаконной аннексии Крыма вышли еще несколько людей. Они сообщают об идентичной реакции прохожих.

Напомним, Порошенко заверил, что Украина вернет Крым. Украинский лидер, который ранее выразил уверенность в своей победе на выборах, пообещал освободить полуостров и Донбасс.