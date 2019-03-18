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“Крым - это Украина”: москвичи протестовали против аннексии полуострова

Комментариев: 2
Активисты в годовщину аннексии Крыма вышли на улицы российской столицы с плакатами “Крым - это Украина”.
К протестующим подходили правоохранители
К протестующим подходили правоохранители
facebook.com/knst.kotov

Москвичи решили напомнить общественности позицию всех демократических стран мира по поводу аннексии Крыма. Об этом активист Константин Котов сообщил на своей странице в Facebook.

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Активист появился на одиночном пикете в центре Москвы с плакатом “Крым - это Украина”. Удивительно, но многие агрессивно восприняли такую инициативу со стороны мужчины.

Он рассказал, что к нему подходили прохожие для того, чтоб напомнить об “историческом праве русских на полуостров”. Одна из женщин сфотографировала активиста с плакатом и пообещала отправить это фото в ФСБ.

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Кроме того, на одиночные акции протеста против незаконной аннексии Крыма вышли еще несколько людей. Они сообщают об идентичной реакции прохожих.

Напомним, Порошенко заверил, что Украина вернет Крым. Украинский лидер, который ранее выразил уверенность в своей победе на выборах, пообещал освободить полуостров и Донбасс.

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Теги: протест, Москва, пикет, Крым, аннексия
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    18.03.2019, 10:00
Оценка:  -1
VSHIVANKA
САНИТАРЫ ПАЛАТУ НЕ ЗАПЕРЛИ ....)))
Колишній-східняк    18.03.2019, 09:53
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Хорошо, если не закроют и не от3,14здят...
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