Кризис в Молдове: демократы уходят в отставку.

Правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филтпа сегодня подаёт в отставку, при этом демократы не признают Кабмин Майи Санду, сопредседателя блока ACUM.

Об этом рассказал во время брифинга заместителя председателя ДПМ Владимир Чеботарь, передает УНН.

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"Учитывая отсутствие открытости к диалогу парламентских партий, но, в то же время, чтобы разблокировать кризис, в котором находится страна, Демократическая партия решила выйти из правительства", – заявил Воадимир Чеботарь.

Заместитель председателя Демократической партии сказал, что с сегодняшнего дня министры и глава правительства Павел Филип подадут в отставку, чтобы избежать эскалации политического кризиса и насилия в отсутствии перспектив диалог между партии.

Вместе с тем, Чеботарь добавил, что демократы остаются на позиции, что правительство Майи Санду сформировано незаконно и единственным рациональным решением остаются досрочные выборы.

Кроме того, по словам Чеботаря, Партия демократов намерена противостоять в дальнейшем федерализации Молдовы доступными способами

Как сообщалось 11 июня, Додон заявил, что его "заказали дагестанцам через одесскую группировку".