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“Нет четкой ясности”: У Путина объяснили выжидательную позицию касательно Зеленского

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Песков рассказал, что в Кремле думают о дальнейших шагах Зеленского.
Путин не знает, чего ждать от Зеленского
Путин не знает, чего ждать от Зеленского
kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин занял “выжидательную позицию” касательно украинского президента Зеленского потому, что в Кремле нет четкой ясности касательно нового украинского гаранта. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК.

В целом, подход позитивный и ожидание сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого, - отметил Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что Москву интересует позиция Владимира Зеленского касательно Минских договоренностей, а также дальнейших украинско-российских отношений в целом.

Только после получения четкой картины Путин будет планировать конкретные действия.

Напомним, у Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из РФ. Такой была реакция на повторный визит политиков в РФ.

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Теги: Путин, Песков, Зеленский, Кремль
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