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В Испании арестовали судно с украинским экипажем и 10 тоннами гашиша

Комментариев: 1
Судно ELG курсировало под флагом Молдовы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Испанские полицейские и налоговики арестовали судно ELG, которое курсировало под флагом Молдовы. Между тем, все члены экипажа - граждане Украины. Причина ареста - 10 тонн гашиша на борту, сообщили в пресс-центре налоговой службы Испании.

Правоохранители осуществляли спецоперацию в рамках борьбы с так называемым “Восточноземноморским маршрутом“ транспортировки наркотиков из Азии в Западную Европу.

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Известно, что на борту нашли 350 свертков гашиша общим весом 10 тонн. В сообщении налоговой Испании говориться, что за этим судном наблюдали спецслужбы Италии, Франции и Испании на протяжении полугода.

Судно ELG курсировало под флагом Молдовы. Между тем, экипаж из восьми человек составляли граждане Украины.

Наркотические средства на данный момент изъяли. Горе-моряки находятся в испанском Картахене. Их ожидает суд.

Напомним, в столице вместо стирального порошка продавали кокаин. Двое мужчин наладили международный канал поставки кокаина.

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Теги: наркотики, гашиш, украинцы, Испания
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Комментариев (1)
Агент_Смитт    19.06.2019, 11:49
Оценка:  -1
Агент_Смитт
на борту нашли 350 свертков гашиша общей стоимостью 10 тонн.

Просто класс!

Так держать, жду новых перлов!
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