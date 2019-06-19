В Испании арестовали судно с украинским экипажем и 10 тоннами гашиша
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Испанские полицейские и налоговики арестовали судно ELG, которое курсировало под флагом Молдовы. Между тем, все члены экипажа - граждане Украины. Причина ареста - 10 тонн гашиша на борту, сообщили в пресс-центре налоговой службы Испании.
Правоохранители осуществляли спецоперацию в рамках борьбы с так называемым “Восточноземноморским маршрутом“ транспортировки наркотиков из Азии в Западную Европу.
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Известно, что на борту нашли 350 свертков гашиша общим весом 10 тонн. В сообщении налоговой Испании говориться, что за этим судном наблюдали спецслужбы Италии, Франции и Испании на протяжении полугода.
Судно ELG курсировало под флагом Молдовы. Между тем, экипаж из восьми человек составляли граждане Украины.
Наркотические средства на данный момент изъяли. Горе-моряки находятся в испанском Картахене. Их ожидает суд.
Напомним, в столице вместо стирального порошка продавали кокаин. Двое мужчин наладили международный канал поставки кокаина.
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