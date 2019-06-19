В Испании арестовали судно с украинским экипажем и 10 тоннами гашиша

Судно ELG курсировало под флагом Молдовы.

Читай также: В США изъяли кокаина на сумму в миллиард долларов

Испанские полицейские и налоговики арестовали судно ELG, которое курсировало под флагом Молдовы. Между тем, все члены экипажа - граждане Украины. Причина ареста - 10 тонн гашиша на борту, сообщили в пресс-центре налоговой службы Испании.

Правоохранители осуществляли спецоперацию в рамках борьбы с так называемым “Восточноземноморским маршрутом“ транспортировки наркотиков из Азии в Западную Европу.

Читай также: В Сумах изъяли две тонны маковой соломки

Известно, что на борту нашли 350 свертков гашиша общим весом 10 тонн. В сообщении налоговой Испании говориться, что за этим судном наблюдали спецслужбы Италии, Франции и Испании на протяжении полугода.

Судно ELG курсировало под флагом Молдовы. Между тем, экипаж из восьми человек составляли граждане Украины.

Наркотические средства на данный момент изъяли. Горе-моряки находятся в испанском Картахене. Их ожидает суд.

Напомним, в столице вместо стирального порошка продавали кокаин. Двое мужчин наладили международный канал поставки кокаина.