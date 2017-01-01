Суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт

Чиновника обязали сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу.

Следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк, постановил удовлетворить ходатайство прокурора относительно подозреваемого Мангера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Судья обязал Мангера до 3 августа 2019 года прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в установленное время, не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя и прокурора, сообщать следователю и прокурору об изменении своего места жительства, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу и другие документы для выезда, носить электронное средство контроля.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин заочно арестован. Перед этим в суд направили обвинительные акты на пятерых подозреваемых.

Напомним, чиновник Херсонского городского совета и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 року спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне.