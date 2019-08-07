Из России бежал запрещенный в Украине известный дизайнер

Артемий Лебедев рассказал о политических мотивах своего поступка.

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Известный российский дизайнер Артемий Лебедев снял видео, в котором заявил об отъезде из РФ по политическим причинам.

Соответствующий ролик россиянин опубликовал на своем Youtube канале.

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Видео было снято, по словам Лебедева, “в самом конце Европы“, вероятно – в Португалии. Дизайнер говорит, что, возможно, больше не сможет вернуться в Россию из-за “последних событий“.

“Правящая клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного“, – говорит Лебедев.

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Пользователи сети активно комменируют поступок россиянина. Впрочем, некоторые заподозрили, что известный дизайнер таким образом “троллит“ других российских оппозиционеров, или же просто шутит. Также ему напомнили выгодное для дизайнера сотрудничество с властями Москвы.

Пользователи комментируют решение Лебедева Скриншот

Пользователи комментируют решение Лебедева Скриншот

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", СБУ запретило Артемию Лебедеву въезд в Украину в связи с "совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности". Лебедев неоднократно пересекал государственную границу Украины на неконтролируемых участках, незаконно посещал ОРДЛО и Крым.

Как сообщалось 24 июля, из России сбежал известный оппозиционер - просит политубежище в США.

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