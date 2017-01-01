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Ракетный комплекс С-300 попал в ДТП в Беларуси

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Ракетный комплекс съехал в кювет под Полоцком. Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.
Зенитный ракетный комплекс С-300
Зенитный ракетный комплекс С-300
Минобороны РФ

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 Фаворит съехал в кювет под белорусским городом Полоцк, сообщило агентство БЕЛТА в четверг, 8 августа.
 
Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ч, однако водитель не справился с управлением.
 
В результате инцидента никто не пострадал. Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.

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Ранее сообщалось, что Сирия получила модернизированные комплексы С-300.

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Теги: ДТП, Беларусь, авария, С-300
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Источник: korrespondent.net

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