Ракетный комплекс С-300 попал в ДТП в Беларуси

Ракетный комплекс съехал в кювет под Полоцком. Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.



Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 Фаворит съехал в кювет под белорусским городом Полоцк, сообщило агентство Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 Фаворит съехал в кювет под белорусским городом Полоцк, сообщило агентство БЕЛТА в четверг, 8 августа.

Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ч, однако водитель не справился с управлением.





В России упала боевая ракета – СМИ В результате инцидента никто не пострадал. Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.

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