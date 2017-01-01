В Португалии жестко сел американский Boeing

Воздушное судно, которое прибыло из аэропорта Нью-Йорка, получило повреждения. Пассажиры не пострадали.

Пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии. Об этом 18 августа сообщило агентство LUSA

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье во время приземления в аэропорту города Понта-Делгада. У самолета оказались повреждены фюзеляж и шасси.

Воздушное судно прибыло из Нью-Йорка и должно было через несколько часов лететь обратно.

Однако авиакомпания решила отменить рейс из-за технического состояния самолета. В результате происшествия никто не пострадал.

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