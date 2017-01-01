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Сирия нанесла авиаудар по турецкому конвою - СМИ

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Ранее сирийские власти заявили о вторжении турецких войск. О пострадавших в результате авиаудара не сообщается.
Сирийская авиация нанесла удар по турецкому военному конвою в провинции Идлиб. Об этом сообщает в понедельник, 19 августа, турецкое агентство DHA.
 
По информации агентства, военный конвой передвигался в районе Хан-Шейхуна между турецкими наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации. О пострадавших не сообщается. 

Как сообщает телеканал NTV, обстрелу со стороны сирийских войск подверглась колонна бронетехники турецкой армии.

По данным канала, большая колонна бронетехники выдвинулась с наблюдательного поста номер семь в Идлибе к посту номер девять для его усиления. Отмечается, что переброска вооружений понадобилась в связи с тем, что девятый пост оказался в центре наступления сирийских войск. Телеканал утверждает, что правительственные силы нанесли удары по маршруту конвоя. Некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники.

Отмечается, что во избежание потерь колонна остановилась. Командование отправило в район инцидента беспилотники.

Ранее в МИД Сирии сообщили, что турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб и движутся в направлении Хан-Шейхуна.

Дамаск рассматривает направление Турцией военной колоны в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра".

Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.

 

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Теги: Турция, Сирия, авиаудар, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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