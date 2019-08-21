В авиакатастрофе в Греции погиб известный бизнесмен из РФ

Пилот задел электропровода - целый остров остался без света.

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В Греции при крушении частного вертолета погиб российский бизнесмен и меценат Михаил Абрамов, создатель первого частного музея Русской иконы в Москве.

О его гибели сообщили в Facebook искусствовед Ирина Языкова и директор Научного Центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов.

Вертолет задел провода линии электропередачи и упал в воду возле острова Порос, в Сароническом заливе рядом с Пелопоннесом. Вертолет вылетел из Галаты в Международный афинский аэропорт. После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.

По уточненной информации, при падении вертолета погибли пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин.

“Это чудовищный удар. Это светлый, невероятно светлый человек“, - сообщил "РИА Новости“ соратник Абрамова Сергей Брюн.

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Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве, с 1985 года занимался предпринимательской деятельностью. Коллекционированием икон увлекся в начале 2000-х годов. В 2006 году открыл первый в Москве Музей русской иконы, который существовали исключительно на его средства. Кроме обеспечения музея Абрамов вел несколько благотворительных проектов.

Как сообщалось 29 июля, в Харькове посреди улицы убили бизнесмена, названо имя жертвы.

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