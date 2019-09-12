Молдова настаивает на выводе российских "миротворцев" из Приднестровья

Россия утверждает, что российские войска там защищают территориальную целостность Молдовы.

Присутствие российских военных в Приднестровском регионе Молдовы противоречит конституции страны и официальный Кишинев настаивает на их выводе. Такое заявление сделал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску во время визита в Москву, пишет информагентство “АрміяInform“.

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Также молдавский дипломат отметил необходимость утилизации российских боеприпасов бывшей 14-й армии, хранящихся на складах возле села Колбасна в Приднестровье. По словам Попеску, эти боеприпасы представляют угрозу для граждан Молдовы и региона в целом.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что выводить своих “миротворцев“ из Приднестровья Россия не намерена. По мнению Кремля, присутствие российских военных является “неотъемлемой частью тех усилий, которые Москва делала, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдовы“.

Напомним, глава МИД Украины и Молдовы обсудили двусторонние отношения. В частности поднимались темы приднестровского конфликта, контрабанды и путешествий между странами по внутренним документам.

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