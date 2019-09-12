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Молдова настаивает на выводе российских "миротворцев" из Приднестровья

Комментариев: 2
Россия утверждает, что российские войска там защищают территориальную целостность Молдовы.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску
Sputnik / Валерий Мельников

Присутствие российских военных в Приднестровском регионе Молдовы противоречит конституции страны и официальный Кишинев настаивает на их выводе. Такое заявление сделал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску во время визита в Москву, пишет информагентство “АрміяInform“.

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Также молдавский дипломат отметил необходимость утилизации российских боеприпасов бывшей 14-й армии, хранящихся на складах возле села Колбасна в Приднестровье. По словам Попеску, эти боеприпасы представляют угрозу для граждан Молдовы и региона в целом.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что выводить своих “миротворцев“ из Приднестровья Россия не намерена. По мнению Кремля, присутствие российских военных является “неотъемлемой частью тех усилий, которые Москва делала, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдовы“.

Напомним, глава МИД Украины и Молдовы обсудили двусторонние отношения. В частности поднимались темы приднестровского конфликта, контрабанды и путешествий между странами по внутренним документам.

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Теги: Молдова, Приднестровье, миротворцы
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Комментариев (2)
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nelci    12.09.2019, 14:05
Оценка:  0
nelci
Ритуальные требования продолжаются уже лет 25 и будут продолжаться всегда!
Via_dolorosa    12.09.2019, 14:12
Оценка:  +1
Via_dolorosa
А мокшей можно выпереть только силой; Молдаване пока к такому сценарию не готовы поэтому это и будет длится вечно.
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