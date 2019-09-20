В Чехии задержали двух украинцев, незаконно регулировавших дорожное движение

Украинцы нелегально работали на местную фирму, которая поставила их на регулировку движения.

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Полиция Чехии задержала двух украинцев, которых местная компания нелегально устроила на работу для регулирования движения на участке шоссе в Градець-Кралове. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на чешскую прессу.

Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садова. Один из водителей сообщил таможенникам о двух подозрительных людях в желтых жилетах, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения.

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Сотрудники таможни решили проверить жалобу, и оказалось, что движение регулировали 24-летний украинец и 23-летняя украинка без разрешений на работу. Таможенники передали материалы дела в областную инспекцию труда. Компании грозит штраф в размере 10 млн крон, а украинцев могут депортировать.

Напомним, чешские дипломаты прокомментировали планы своих сограждан наладить туристический маршрут в Крым.

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