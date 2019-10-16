В РФ поставили циничное условие по возвращению Крыма
РФ вернет Крым в состав Украины только в одном случае - Украина должна будет войти в состав России. Такое циничное заявление сделал российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, передает РИА Новости.
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Цеков открыто поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Он также заявил, что “никаких шансов вернуть Крым у Украины нет”.
Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, - заявил адепт Путина.
Цеков также заявил, что крымчане сами не хотят возвращаться в Украину. Им лучше в составе оккупантов.
Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет, - добавил он.
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Напомним, РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле “внимательно ознакомились с основными высказываниями“ президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.
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Когда Косово вернется в состав Югославии.
ЭТОЙ " НОВОСТИ " , А ИМЕННО ЭТОЙ ЦИТАТЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ КРЫМА УЖЕ СТО ЛЕТ В ОБЕД....)))
Это шизофренический бред ботексного карлика.