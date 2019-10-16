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В РФ поставили циничное условие по возвращению Крыма

Комментариев: 8
В РФ сделали циничное заявление по Крыму.
Сергей Цеков
Сергей Цеков
wikipedia.org

РФ вернет Крым в состав Украины только в одном случае - Украина должна будет войти в состав России. Такое циничное заявление сделал российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, передает РИА Новости.

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Цеков открыто поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Он также заявил, что “никаких шансов вернуть Крым у Украины нет”.

Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, - заявил адепт Путина.

Цеков также заявил, что крымчане сами не хотят возвращаться в Украину. Им лучше в составе оккупантов.

Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет, - добавил он.

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Напомним, РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле “внимательно ознакомились с основными высказываниями“ президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

 

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Теги: Кремль, Цеков, Крым
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Комментариев (8)
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LifeStriker    16.10.2019, 13:02
Оценка:  +4
LifeStriker
Так россии нет после 1993 года когда кремлевская ХУНТА росстреляла легитимную власть РФ из танков! Есть террористическая организация во главе с Хутином Уем . Нужнл провести референдум в бывшей РФ и присоединить часть наших братьев к Украине а часть к Китаю
LERMI_    16.10.2019, 12:46
Оценка:  +6
LERMI_
Я пропоную рососії увійти частково в склад Китаю, окрім Криму Кубані та окупованих територій, їх ми заберемо собі, попередньо виславши звідти піда.російських диб.лів
LERMI_    16.10.2019, 12:49
Оценка:  +5
LERMI_
Хоча в цілому Україна як правонаступниця Київської Русі претендує на значно білші території!
PINKIPAU    16.10.2019, 12:39
Оценка:  +5
PINKIPAU
А будет наоборот, милок. Земли РФ войдут частично в состав Украины, остальная часть, по Уральские горы-Китаю. Русские будут рабами.
Люблю_Украину    16.10.2019, 12:26
Оценка:  -10
Люблю_Украину
Ну в целом это не шутка. Ведь именно на таких условиях Крым и передавали Украине. Она была в составе СССР.
Atom    16.10.2019, 12:15
Оценка:  0
Atom
Есть еще один вариант ранее озвученній.
Когда Косово вернется в состав Югославии.
VSHIVANKA    16.10.2019, 12:14
Оценка:  -7
VSHIVANKA
СНЕСЛИСЬ.....)))
ЭТОЙ " НОВОСТИ " , А ИМЕННО ЭТОЙ ЦИТАТЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ КРЫМА УЖЕ СТО ЛЕТ В ОБЕД....)))
foster12    16.10.2019, 13:05
Оценка:  +2
foster12
Да какая это новость?
Это шизофренический бред ботексного карлика.
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