Онлайн-рынки рабов действовали в мобильных приложениях в Кувейте
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В Кувейте обнаружили онлайн-рынки, которые продавали рабов через мобильные приложения. Google, Apple и Instagram уже борятся с данным явлением.
Об этом сообщает ВВС.
Google и Apple заявили, что работают с создателями соответствующих приложений, чтобы предотвратить незаконную деятельность на их платформах. Уточняется, что в государстве через хэштеги выставляли на продажу женщин в качестве рабынь.
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Доктор Мубарак Аль-Азими, глава Государственного управления Кувейта по трудовым ресурсам, сказал, что расследует дело женщины, которая продала 16-летнюю девочку из Гвинеи через приложение.
Кимберли Мотли, американский международный юрист, считает, что разработчики приложений, а также Apple и Google, должны предоставить компенсацию пострадавшей девочке. Также Мотли призвала к уголовному преследованию лиц, причастных к этому делу.
Как сообщалось 2 ноября, турок продавал украинок с Донбасса в бордели Европы.
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