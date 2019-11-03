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Онлайн-рынки рабов действовали в мобильных приложениях в Кувейте

Комментариев: 1
Через хэштеги женщин выставляли на продажу в качестве рабынь. В частности, через Instagram.
Правоохранители расследуют интернет-торговлю людьми
Правоохранители расследуют интернет-торговлю людьми
bbc.com

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В Кувейте обнаружили онлайн-рынки, которые продавали рабов через мобильные приложения. Google, Apple и Instagram уже борятся с данным явлением.

Об этом сообщает ВВС

Google и Apple заявили, что работают с создателями соответствующих приложений, чтобы предотвратить незаконную деятельность на их платформах. Уточняется, что в государстве через хэштеги выставляли на продажу женщин в качестве рабынь.

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Доктор Мубарак Аль-Азими, глава Государственного управления Кувейта по трудовым ресурсам, сказал, что расследует дело женщины, которая продала 16-летнюю девочку из Гвинеи через приложение.

Кимберли Мотли, американский международный юрист, считает, что разработчики приложений, а также Apple и Google, должны предоставить компенсацию пострадавшей девочке. Также Мотли призвала к уголовному преследованию лиц, причастных к этому делу.

Как сообщалось 2 ноября, турок продавал украинок с Донбасса в бордели Европы.

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Теги: торговля людьми, Кувейт, приложения, Интернет, Google, Apple
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Комментариев (1)
fulminate    03.11.2019, 16:21
Оценка:  0
fulminate
Ну а когда в Украине заработает такой шикарный сервис? Главное пожелание разработчикам чтобы сканы паспорта прилагались. Важна прописка Донецкой или Луганской области. А иначе не по феншую...
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