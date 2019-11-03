В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Вторым убитым оказался родной брат Эльджаркиева.

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Руководитель центра противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

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Московским правоохранителям около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были обнаружены застреленными двое мужчин..

В Москве в связи с указанным убийством введен план “Перехват“ и “Вулкан“, идет розыск. Вторым убитым оказался родной брат Эльджаркиева.

Как сообщает СК РФ, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

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По данным СМИ, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Как сообщалось 1 октября, в Москве у проходной ведомства зарезали полковника.

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