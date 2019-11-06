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Хотели изнасиловать: Солдат РФ рассказал, почему убил 8 сослуживцев

Комментариев: 6
Солдат срочной службы уверяет, что офицеры ему не оставили иного выбора, кроме как защищаться с помощью оружия.
Солдат РФ рассказал, почему убил 8 сослуживцев
Солдат РФ рассказал, почему убил 8 сослуживцев
кадр из видео

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Солдат-срочник армии РФ Рамиль Шамсутдинов, убивший 8 и ранивший 2 человек, объяснил свой поступок стремлением избежать изнасилования, которым ему угрожали офицеры его части. Такие показания солдат дал следствию, пишут российские СМИ.

В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать? - пояснил Шамсутдинов.

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По словам солдата, над ним издевались с самого начала срочной службы.

Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги..., - говорит он.

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Шамсутдинов не пытался жаловаться кому-либо на неуставные отношения, поскольку такой возможности просто не было.

Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать? - спрашивает Шамсутдинов.

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При этом солдат заявил, что не жалеет о своем поступке:

Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва... - добавил он.

Напомним, 25 октября в одной из российских воинских частей в Забайкалье солдат-срочник расстрелял из автомата своих сослуживцев. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.

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Теги: убийство, солдат, Россия, срочная воинская служба
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Комментариев (6)
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xapi3mat    06.11.2019, 17:42
Оценка:  +1
xapi3mat
ну вот! оставь лаптя без телека!
BROKER666    06.11.2019, 17:36
Оценка:  +4
BROKER666
ну если там всех срочников опускают, то понятно почему они ненавидят всё человечество
LERMI_    06.11.2019, 17:32
Оценка:  +6
LERMI_
ШАновні це рососія, там немає дна нічого навіть дивуватися
WTF2wtf    06.11.2019, 17:24
Оценка:  +7
WTF2wtf
Ну это и так было самой вероятной версией, если говорить о реале ...
Но вот это:
"Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" ...

ВСЕХ молодых???????
Это просто жесть
WTF2wtf    06.11.2019, 17:24
Оценка:  +8
WTF2wtf
Теперь это такая традиция в российской армии для ВСЕХ молодых????????
WTF2wtf    06.11.2019, 17:26
Оценка:  +7
WTF2wtf
Сцуко, зона отдыхает на этом фоне ...
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