Хотели изнасиловать: Солдат РФ рассказал, почему убил 8 сослуживцев

Солдат срочной службы уверяет, что офицеры ему не оставили иного выбора, кроме как защищаться с помощью оружия.

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Солдат-срочник армии РФ Рамиль Шамсутдинов, убивший 8 и ранивший 2 человек, объяснил свой поступок стремлением избежать изнасилования, которым ему угрожали офицеры его части. Такие показания солдат дал следствию, пишут российские СМИ.

В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать? - пояснил Шамсутдинов.

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По словам солдата, над ним издевались с самого начала срочной службы.

Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги..., - говорит он.

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Шамсутдинов не пытался жаловаться кому-либо на неуставные отношения, поскольку такой возможности просто не было.

Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать? - спрашивает Шамсутдинов.

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При этом солдат заявил, что не жалеет о своем поступке:

Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва... - добавил он.

Напомним, 25 октября в одной из российских воинских частей в Забайкалье солдат-срочник расстрелял из автомата своих сослуживцев. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.

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