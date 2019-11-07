В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ
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Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке из оккупированного Россией Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт.
Об этом сообщил ее коллега, композитор и арфист Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии.
Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку не признает российскую оккупацию Крыма.
По словам Болдачева, в диппредставительстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, “которым насильно поменяли паспорт на русский“.
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Композитор пытался оправдать российскую аннексию Крыма, но дипломат, которого арфист назвал “вечно кланяющимся японцем“, любезно ответил, что ничем не может помочь.
Как сообщалось 7 ноября, пограничники не пустили в Украину российскую актрису, посещавшую Крым.
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