Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве.

"Вы родились в Крыму, мы не можем Вас пустить в Японию" - ответ японских дипломатов

В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ

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В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ

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Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке из оккупированного Россией Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт.

Об этом сообщил ее коллега, композитор и арфист Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии.

Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку не признает российскую оккупацию Крыма.

По словам Болдачева, в диппредставительстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, “которым насильно поменяли паспорт на русский“.

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Композитор пытался оправдать российскую аннексию Крыма, но дипломат, которого арфист назвал “вечно кланяющимся японцем“, любезно ответил, что ничем не может помочь.

Как сообщалось 7 ноября, пограничники не пустили в Украину российскую актрису, посещавшую Крым.

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