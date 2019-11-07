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В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ

Комментариев: 3
Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве.
В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ
© facebook
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  • "Вы родились в Крыму, мы не можем Вас пустить в Японию" - ответ японских дипломатов
  • "Вы родились в Крыму, мы не можем Вас пустить в Японию" - ответ японских дипломатов
  • "Вы родились в Крыму, мы не можем Вас пустить в Японию" - ответ японских дипломатов
В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ
"Вы родились в Крыму, мы не можем Вас пустить в Японию" - ответ японских дипломатов
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Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке из оккупированного Россией Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт.

Об этом сообщил ее коллега, композитор и арфист Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии.

Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку не признает российскую оккупацию Крыма.

По словам Болдачева, в диппредставительстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, “которым насильно поменяли паспорт на русский“.

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Композитор пытался оправдать российскую аннексию Крыма, но дипломат, которого арфист назвал “вечно кланяющимся японцем“, любезно ответил, что ничем не может помочь.

Как сообщалось 7 ноября, пограничники не пустили в Украину российскую актрису, посещавшую Крым.

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Теги: музыкант, Крым, оккупанты, Япония, Москва, посольство, виза
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Комментариев (3)
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BROKER666    07.11.2019, 09:47
Оценка:  +5
BROKER666
ни одна цивилизованная страна не пустит к себе крымчан и донбассчан с ордынскими кусками туалетной бумаги
Хитрый-Лис    07.11.2019, 09:43
Оценка:  +7
Хитрый-Лис
Дуть в трубу будит в Ватостане на КОЛЫМЕ в ватнике..........
V1KOR1A5    07.11.2019, 09:42
Оценка:  +8
V1KOR1A5
Нормально!!!
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