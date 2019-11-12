Миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына

Француженка хотела приготовить пирог, находясь на кухне вместе с 15-летним сыном.

Француженку задушил шарф, который затянуло в миксер Shutterstock

Миксер "задушил" жительница французского города Сент-Этьен ее собственным шарфом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел с 58-летней француженкой, когда она утром решила приготовить пирог. На женщине был длинный платок, когда она включила миксер.

Шарф зацепился за прибор, закрутился и начал душить женщину. В это время на кухне находился 15-летний сын француженки. Подросток запаниковал и вызвал экстренные службы.

Диспетчер подсказал парню выключить миксер и отрезать шарф. Прибывшие на место инцидент медики не смогли реанимировать женщину и она умерла.

Сообщается, что местные власти проведут вскрытие для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что американец погиб в драке за сэндвич. Также Корреспондент писал о том, что мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.

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