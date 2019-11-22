Поклонская рассказала, как правильно говорить "в Украине" или "на Украине"

Депутат Государственной Думы России напомнила россиянам, как правильно говорить.

Бывший прокурор Автономной республики Крым, а ныне депутат Государственной Думы РФ напомнила россиянам, что правильно говорить “в Украине“. В интервью, данном телеканалу “Дождь“, Наталья Поклонская сказала, что правильно говорить “в Украине“, а не “на Украине“.

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Помимо этого, Поклонская поддержала законопроект о домашнем насилии, который ранее осуждался православными и патриотическими организациями России, а также встала на защиту прав женщин в отношении абортов.

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Также Поклонская выступила с жесткой критикой политических ток-шоу, направленных на разжигание вражды между Украиной и Россией. Депутат заметила, что такая позиция СМИ не способствует налаживанию мирных отношений двух стран.

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Как сообщалось, в августе 2018 года в аннексированном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

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