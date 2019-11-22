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Поклонская рассказала, как правильно говорить "в Украине" или "на Украине"

Комментариев: 5
Депутат Государственной Думы России напомнила россиянам, как правильно говорить.
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
facebook.com/PoklonskayaNV

Бывший прокурор Автономной республики Крым, а ныне депутат Государственной Думы РФ напомнила россиянам, что правильно говорить “в Украине“. В интервью, данном телеканалу “Дождь“, Наталья Поклонская сказала, что правильно говорить “в Украине“, а не “на Украине“.

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Помимо этого, Поклонская поддержала законопроект о домашнем насилии, который ранее осуждался православными и патриотическими организациями России, а также встала на защиту прав женщин в отношении абортов.

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Также Поклонская выступила с жесткой критикой политических ток-шоу, направленных на разжигание вражды между Украиной и Россией. Депутат заметила, что такая позиция СМИ не способствует налаживанию мирных отношений двух стран.

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Как сообщалось, в августе 2018 года в аннексированном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

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Теги: Наталья Поклонская, РФ, Украина
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Комментариев (6)
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fkrfyfan    22.11.2019, 11:22
Оценка:  -4
fkrfyfan
Она бы ещё сказала что правильно говорить В Сахалине! Тупая овца. Только НА украине!
ВыВсеВрети    22.11.2019, 11:28
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
на росии живут тупые овцы, которые не знают грамматику!...))))))
это говор еще В.Даль, о генетических уродах на росии!...)))))
VSHIVANKA    22.11.2019, 11:12
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НА КРАЮ , НА ОКРАИНЕ .....)))
Кайдаш    22.11.2019, 11:23
Оценка:  0
Кайдаш
Тебе сама Поклонская сказала, как надо писать...
ВыВсеВрети    22.11.2019, 11:29
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ТЫ В КУРСЕ КУДА ТЫ ПОПАЛО ПАЛЬЦЕ!...
ЭТО ВСЕ ИЗ СЕРИИ УНИТАЗОВ!...)))))))
Кайдаш    22.11.2019, 11:10
Оценка:  -1
Кайдаш
Шлюха.
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