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Суд по делу о катастрофе MH17 покажут в прямом эфире

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Открытый судебный процесс стартует в марте 2020 года в Гааге.
Суд по делу о катастрофе MH17 покажут в прямом эфире
Суд по делу о катастрофе MH17 покажут в прямом эфире
wikimedia.org

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Судебный процесс по делу о катастрофе MH17, который стартует в марте 2020 года, покажут в прямом эфире. Об этом сообщает нидерландское издание nos.nl.

Сообщается, что судебные заседания будут проходить в комплексе “Схипхол“ в 40 км от Гааги. Ожидается большой международный интерес к процессу и участие около тысячи человек. Так как здание не способно вместить всех желающих, будет организована прямая трансляция всех заседаний.

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Также сообщается, что на следующей неделе стартует строительство пресс-центра с рабочими местами для 300 журналистов. В то же время публичная галерея в зале судебных заседаний будет предназначена для иностранных наблюдателей.

Напомним, ранее сообщалось, что международное следствие по делу MH17 опубликовало разговоры боевиков на Донбассе. Записи подтверждают, что российские власти координировали действия сепаратистов, а также осуществляли их снабжение.

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Теги: mh17 трибунал, MH17, суд, Гаага
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    29.11.2019, 19:53
Оценка:  0
VSHIVANKA
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