Фильм-катастрофа: появилось видео ЧП с украинским судном в Эгейском море

У судна отказал двигатель.

Военно-воздушные силы Греции опубликовали видео спасательной операции в Эгейском море, где терпит бедствие сухогруз Neo Leo с украинцами на борту.

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По предварительной информации у судна отказал двигатель. Ситуацию усугубил шторм. В условиях сильного ветра Neo Leo раскачало: груз сместился, и судно теперь попеременно кренится на оба борта

К счастью, экипаж вовремя подал сигнал о бедствии. На помощь прибыли два вертолета ВВС Греции Super Puma, вертолет ВМС США, вышел корабль береговой охраны и два корабля ВМС Греции. Кроме того, к спасательной операции подключились пять торговых судов в этом районе.

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Экипаж эвакуировали. Двое членов экипажа получили серьезные ранения. Сейчас они находятся в больнице Афин.

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз Neo Leo сейчас на плаву. Он двигается. Вероятно, его пытаются отбуксировать в порт.

Сейчас судно на плаву скриншот

Напомним, у берегов Греции терпит бедствие судно с украинцами. Перевозящее сталь судно в шторм потеряло управление. Команда из 14 украинцев подала сигнал бедствия.

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