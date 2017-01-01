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В Финляндии главой правительства станет самая молодая в мире премьер

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За 34-летнюю Санну Марин проголосовали 32 члена социал-демократической партии. Стоит отметить, что лидеры всех партий, входящих в коалицию в Финляндии, также женщины.
В Финляндии избрали нового премьера
В Финляндии избрали нового премьера
Antti Seppala / Yle

В Финляндии новым премьер-министром станет 34-летняя Санна Марин, ранее возглавлявшая министерство транспорта и связи. Об этом сообщает Yle в понедельник, 9 декабря.

Марин избрали по результатам голосования совета уполномоченных Социал-демократической партии. Ее поддержали 32 партийцы. На пост премьера также претендовал руководитель парламентской фракции СДП Антти Линдтман.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка": лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины.

Вероятно парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник. Далее президент назначит новое правительство.

Напомним, что ранее предыдущий премьер-министр Финляндии подал в отставку. По его словам, причиной отставки "стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей забастовкой работников государственной почтовой службы".

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Теги: Финляндия, женщины, премьер-министр, правительство
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Источник: korrespondent.net

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