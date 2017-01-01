В Финляндии главой правительства станет самая молодая в мире премьер
В Финляндии новым премьер-министром станет 34-летняя Санна Марин, ранее возглавлявшая министерство транспорта и связи. Об этом сообщает Yle в понедельник, 9 декабря.
Марин избрали по результатам голосования совета уполномоченных Социал-демократической партии. Ее поддержали 32 партийцы. На пост премьера также претендовал руководитель парламентской фракции СДП Антти Линдтман.
Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка": лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины.
Вероятно парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник. Далее президент назначит новое правительство.
Напомним, что ранее предыдущий премьер-министр Финляндии подал в отставку. По его словам, причиной отставки "стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей забастовкой работников государственной почтовой службы".
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