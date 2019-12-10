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Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Комментариев: 2
Популярная исполнительница из Швеции, солистка дуэта Roxette, Мари Фредрикссон ушла из жизни. Ей был 61 год.
Последние годы женщина боролась с онкологией
Последние годы женщина боролась с онкологией
allroxette.ru

Скончалась солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Она умерла на 62 году жизни, пишет Expressen, ссылаясь на менеджера группы Мари Димберг.

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“С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни“, - заявила Димберг.

У Фредрикссон остались муж и двое детей.

Последни годы женщина боролась с опухолью мозга.

Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в Швеции. Первый же альбом группы Roxette стал сразу суперпопулярным в родной Швеции. А вышедший за ним диск Look Sharp “выстрелил“ и в США, сделав группу популярнейшим коллективом международного уровня.

Напомним, что в 34 года умер вдохновитель флэшмоба с обливанием ледяной водой.

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Теги: рак, смерть, Швеция, онкология, группа, певица, умер, Roxette, дуэт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Рики    10.12.2019, 15:32
Оценка:  0
Рики
Женщина -легенда. Спасибо за музыку. Покойся с Миром, Прекрасная Мэри.
Антибес    10.12.2019, 15:01
Оценка:  +2
Антибес
Очень жаль.Скорблю.(((((
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