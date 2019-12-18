Приговор Маркиву основан на материалах российской пропаганды – NYT

Итальянский прокурор привел в качестве доказательств фейки российских пропагандистов, что повлияло на решение присяжных.

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При вынесении приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву итальянский суд опирался в качестве доказательств на российские пропагандистские материалы. Об этом пишет авторитетное американское издание New York Times.

Как сообщает NYT, приговаривая украинца к 24 годам заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе в мае 2014 года, суд брал в расчет видеоролики Russia Today и материалы с сайта “Русская весна“, которые украинским правительством были названы фейком. При этом отмечается, что обвинение в смерти Рокелли именно Маркива также основано на публикациях в СМИ.

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В частности отмечается, что обвинявший украинца прокурор Занончелли в качестве доказательства использовал статью в итальянской газете Corriere della Sera, в которой было напечатано якобы интервью с анонимным капитаном из украинской армии, воевавшего на участке, где погиб Рокелли. В этом интервью была следующая цитата:

Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком.

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New York Times указывает, что анонимное интервью в итальянской газете прокурор расценил как доказательство вины Маркива, несмотря на то, что итальянская журналистика отличается недостатком объективности.

Анонимного “капитана“ из публикации Corriere della Sera итальянская полиция идентифицировала как Виталия Маркива.

Кроме того, среди представленных прокуратурой доказательств были видеоматериалы, описанные как “из открытых источников“, “найденные на YouTube“ или “с местного телеканала“.

Все они имели логотип Russia Today и до сих пор размещены на канале этого ресурса в YouTube, - отмечает New York Times.

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И хотя позднее прокуроры заявили, что материал “Русской весны“ не является решающим в деле, присяжные в окончательном решении указали, что статья этого издания “содержит некоторые элементы, которые могут указывать на правду“.

Использование судом пропаганды и дезинформации, независимо от их убедительности, вызывает тревогу у экспертов и политиков, - отметил автор статьи в New York Times.

Напомним, Арсен Аваков заявил, что в деле нацгвардейца Маркива наметился прогресс.

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