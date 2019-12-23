Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Борис Джонсон заявил, что ошибался в отношении России

Комментариев: 4
Британский премьер признал, что ошибался, когда рассчитывал начать с отношения с Россией с чистого листа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Перезагрузка отношений между Великобританией и Россией невозможна. Об этом в своей колонке для The Spectator в понедельник, 23 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, он на самом деле лелеял надежду на то, что с Россией можно начать все с чистого листа, "как и многие другие министры иностранных дел и премьеры до меня", ведь "это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма".

"Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он в лаконичной записи блога.

Что стало причиной такого вывода, Джонсон не сообщил.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон угостил военных обедом в Эстонии в ходе визита на базу НАТО.

Как сообщалось, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его мнению, Россия тестирует решимость альянса, используя ситуацию в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Британия, Великобритания, Борис Джонсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Палтус    23.12.2019, 17:06
Оценка:  +5
Палтус
"Великая страна" должна быть фрагментирована на независимые от московщины Республики. Других вариантов нет и никогда не будет. Люди требуют справедливости и она восторжествует. Аминь.
nelci    23.12.2019, 17:24
Оценка:  -5
nelci
Не надо свой бред транслировать на всех людей.
Подавляющее число людей, будучи адекватными, желают жить долго и счастливо, но не сгореть в атомном аду от действий безумных одиночек...
Палтус    23.12.2019, 17:33
Оценка:  +3
Палтус
Да? Интересно, как они планируют "жить долго и счастливо" будучи позорными изолированными подданными кремля?
Палтус    23.12.2019, 17:35
Оценка:  +1
Палтус
Будут самообманом заниматься, опять и снова? Ок, я думаю мы все понимаем, что на самом деле "одиночки" это большинство здравомыслящих людей за которыми будущее и уже настоящее.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь