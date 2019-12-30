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Путин не поздравил Зеленского с Новым годом

Комментариев: 7
Президент РФ не поздравил Зеленского с Новым Годом.
Владимир Путин
Владимир Путин
facebook.com/kunuznews

Президент РФ Владимир Путин поздравил политиков из 40 стран с Новым город. Между тем, он не поздравил президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко. 

Список политиков, которых поздравил Путин, опубликовали на сайте Кремля 30 декабря. 

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В общем, Путин поздравил лидеров из 40 стран мира. Открытки от Путина получат:

  • президент Абхазии Рауль Хаджимба,
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никола Пашиняна,
  • президент Беларуси Александр Лукашенко,
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
  • президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,
  • президент Молдовы Игорь Додон,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,
  • президент Аргентины Альберто Фернандес,
  • президент Бразилии Жаир Болсонаро.

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Кроме того, Путин отправил свои поздравления с праздником Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, королеве Британии Елизавете II, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу. 

В частности, Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Мекрель и федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и президента США Дональда Трампа.

Лидерам Германии Путина написал, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов - в том числе в рамках "перекрестных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии. Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй Мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Трампу глава Кремля написал, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов. 

Макрону путина написал, что в следующем году Россия и Франция совместными усилиями добьется укрепления двусторонних связей. 

Также поздравительные послания прозвучали в адрес:

  • президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Индии Нарендре Моди, 
  • короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции,
  • президента Италии Серджо Маттарелле,
  • премьер-министра Канады Джастина Трюдо,
  • председателя КНР Си Цзиньпина,
  • президента Кореи Мун Чжэ Ина,
  • президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса,
  • правящего князя Монако Альберта II,
  • президента Сербии Александра Вучича и президента Сирии Башара Асада,
  • президента Словении Боруту Пахору,
  • президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,
  • президента Финляндии Саули Ниинистё,
  • президента Хорватии Колинду Грабар-Китаровича,
  • президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена,
  • президента ЮАР Сирила Рамафозе,
  • премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе. Обмен пленными стал "долгожданным жестом гуманизма", считают канцлер ФРГ и президент Франции.

 

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Теги: Путин, Макрон, Зеленский, Новый год, Трамп, поздравления, Кремль
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Комментариев (7)
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Лаптев    30.12.2019, 15:26
Оценка:  +2
Лаптев
Было бы просто удивительно, если бы мертвый путен из могилы поздравил бы клоуна-ЗЕ. Да и не нужны никому дибильные кремлевские поздравления. Кому тот азиатский бантустан интересен.
fulminate    30.12.2019, 15:25
Оценка:  +3
fulminate
Обиделся))) Еще бы. Такие нежданчики с газом под НГ...
Via_dolorosa    30.12.2019, 15:12
Оценка:  +4
Via_dolorosa
А они нам нужны эти поздравления...
Firstfurion    30.12.2019, 14:56
Оценка:  +2
Firstfurion
Было бы странно, если бы поздравил. Он ввёл войска на нашу территорию и отобрал кусок земли, на других двух территориях устраивает бардак, под видом говно-референдума. От такого человека поздравление не нужны, нужно чтобы он отьеба лся от нас. Пусть лучше у себя наводит порядки, тут сами разберёмся.
BROKER666    30.12.2019, 14:43
Оценка:  +5
BROKER666
как это не поздравил? а 2,9 ярдов зелени кто заплатил нафтогазу?
PINKIPAU    30.12.2019, 14:42
Оценка:  +5
PINKIPAU
Лучше пусть скажет этот кусок дерьма плешивый, когда он Крым вернет, уберет своих бандитов из Луганска и Донецка. Урод греб аный. А поздравления свои пускай себе в задницу засунет, чмо еб аное.
Lyonya-Space    30.12.2019, 14:52
Оценка:  +3
Lyonya-Space
А вслед за поздравлениями туда ежиху беременную засунуть, чтобы не выпали поздравления!
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