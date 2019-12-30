Путин не поздравил Зеленского с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил политиков из 40 стран с Новым город. Между тем, он не поздравил президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко.
Список политиков, которых поздравил Путин, опубликовали на сайте Кремля 30 декабря.
Читай также: Богдан похвалился перед “парахаботиками” комплиментом от посла США
В общем, Путин поздравил лидеров из 40 стран мира. Открытки от Путина получат:
- президент Абхазии Рауль Хаджимба,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никола Пашиняна,
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,
- президент Молдовы Игорь Додон,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,
- президент Аргентины Альберто Фернандес,
- президент Бразилии Жаир Болсонаро.
Читай также: В МИД РФ прокомментировали обмен пленными
Кроме того, Путин отправил свои поздравления с праздником Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, королеве Британии Елизавете II, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.
В частности, Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Мекрель и федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и президента США Дональда Трампа.
Лидерам Германии Путина написал, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов - в том числе в рамках "перекрестных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии. Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй Мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Трампу глава Кремля написал, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.
Макрону путина написал, что в следующем году Россия и Франция совместными усилиями добьется укрепления двусторонних связей.
Также поздравительные послания прозвучали в адрес:
- президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Индии Нарендре Моди,
- короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции,
- президента Италии Серджо Маттарелле,
- премьер-министра Канады Джастина Трюдо,
- председателя КНР Си Цзиньпина,
- президента Кореи Мун Чжэ Ина,
- президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса,
- правящего князя Монако Альберта II,
- президента Сербии Александра Вучича и президента Сирии Башара Асада,
- президента Словении Боруту Пахору,
- президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,
- президента Финляндии Саули Ниинистё,
- президента Хорватии Колинду Грабар-Китаровича,
- президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена,
- президента ЮАР Сирила Рамафозе,
- премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Напомним, Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе. Обмен пленными стал "долгожданным жестом гуманизма", считают канцлер ФРГ и президент Франции.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.