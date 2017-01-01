Правительство Австрии возглавил Себастьян Курц, а большинство должностей предоставили женщинам

Возглавил правительство бывший премьер Себастьян Курц.

В Австрии присягнуло на верность новое правительство, которое возглавил бывший премьер-министр и лидер “Народной партии“ Себастьян Курц. Об этом пишет DW.

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Впервые в Австрии большинство ведомств будут возглавлять женщины - 9 из 17.

Стоит отметить, что новое правительство довольно скептично относится к миграционной политике.



Канцлер Себастьян Курц акцентировал, что коалиция будет работать вместе и это поможет “защитить границы и окружающую среду“.

Напомним, в Австрии прошли досрочные выборы парламента.

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