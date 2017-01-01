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Крушение самолета МАУ в Иране: расследованием займутся иранские власти

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Иран займется расследованием, так как катастрофа произошла на его территории. Однако технические возможности расследовать крушение есть у немногих государств.
Расследованием авиакатастрофы самолета МАУ займутся иранские власти
Расследованием авиакатастрофы самолета МАУ займутся иранские власти

Авиакатастрофу самолета Beoing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. Об этом сообщает Arabian Business в среду, 8 января.

Иран будет вести расследование, как того требует международное право, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Тем не менее технические возможности для полного расследования происшествия сейчас есть лишь у немногих стран, таких как США или Франция.

В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Международные правила также позволяют стране-производителю самолета участвовать в расследовании, чтобы представить свои технические знания. Из-за нынешней политической ситуации между Ираном и США это может быть невозможно.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

Позже в СНБО заявили, что по имеющимся данным в авиакатастрофе погибли 177 человек, из которых 168 - пассажиры и девять - экипаж. В посольстве Украины в Иране заявили, что исключают версию теракта или ракетной атаки.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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