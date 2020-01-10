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Спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет на пути к Boeing - СМИ

Комментариев: 3
Украинский самолет над Тегераном сбили две иранские ракеты, считают в американской разведке.
Иран отрицает возможность сбития самолета ракетой
Иран отрицает возможность сбития самолета ракетой

Американский разведывательный спутник перед крушением украинского самолета в Иране зафиксировал тепловой след двух ракет в направлении самолета, сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщает,  что самолет был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 (Тор-М1).

Он также сообщил, что американская разведка располагает данными, что иранский радар захватил потенциальную цель - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул.

По данным издания, все данные были собраны аналитиками американской разведки утром после произошедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить.

При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Накануне издание Newsweek заявило, что иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. 

О вероятности сбития самолета ракетой заявили лидеры США, Канады и Великобритании. В Иране такую возможность отрицают.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, спутник, ракета, МАУ, ракетные комплексы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    10.01.2020, 13:08
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Да тут и думать нечего!
На снимке явно видны следы от пробоин шрапнелью.
Lyonya-Space    10.01.2020, 13:05
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Почему до сих пор на этой ветке нет вшивой и голозадого козёла?
За что им только деньги платят?...
Lyonya-Space    10.01.2020, 13:23
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Ааааа, догадался: медочки не успевают за событиями.
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