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Янукович в России начал строить новое Межигорье

Комментариев: 16
Президент-беглец захватывает земли под строительство.
Янукович через свою сожительницу скупает землю в Сочи
Янукович через свою сожительницу скупает землю в Сочи
republic.ru

Под Сочи Виктор Янукович при помощи судов забирает участки в заповедной зоне. На это жалуются местные жители, пишет OBOZREVATEL.

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Официально земли скупает Любовь Полежай, сожительница Януковича. Она сменила фамилию на девичью - Садыкова, и получила гражданство РФ. У администрации Сочи она отсудила участок в 1 гектар в Хостинском районе города. А суду объяснила, что выбрала себе участок, за свой счет изготовила схему для кадастровой карты. Но Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города почему-то отказал.

Но Центральный суд Сочи обязал чиновников внести данные в кадастровую карту города. Полежай потом снова обратилась в российский суд с иском на администрацию города, которая не захотела узаконить 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс.

Постановление суда
Постановление суда
obozrevatel

Суд даже не принял во внимание, что участок частично расположен в охранной зоне. Также там находится распределительная городская электрическая сеть, в которой запланирован ремонт и реконструкция.

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“И по правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Сочи участок расположен в зоне застройки индивидуальными домами усадебного типа. Он не предназначен для сельскохозяйственного использования“, – уверяли суд чиновники.

Но суд потребовал удовлетворить все пожелания беглой президентской четы. А отказ чиновников признал незаконным.

Местные жители возмущены таким захватом и жалуются в Сети. 

“77 гектаров пошли под индивидуальное жилищное строительство, 7 га – под городское кладбище, да плюс Януковичу 3 га под подсобное хозяйство в самом центре села (бывшей Абазинки) с озером, на котором все шашлыки бесплатно жарили. Бог с ним Януковичем, но когда похороны проходят, там не разъехаться – дорога-то узкая“, – жалуются местные жители.

Особняк Януковича на улице Есауленко в Сочи
Особняк Януковича на улице Есауленко в Сочи
соцсети

Ранее жители уже рассказывали, что первый особняк и земельный участок, которые очень напоминают миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на ул. Есауленко. Тогда у них появились проблемы с водой, которую из-за стройки стали часто отключать.

В минувшем году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) вырос забор и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Сочинцы подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича.

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Теги: Янукович, Сочи, Межигорье
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Комментариев (16)
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CasperW    12.01.2020, 12:36
Оценка:  +1
CasperW
expected behavior
Но не понимаю, почему местные жалуются. "Бачили очі, що купували - їжте поки повилазить"
CasperW    12.01.2020, 12:38
Оценка:  +1
CasperW
Когда все экспортированные с Украины гниды начнут делать все, к чему привыкли в Украине и за что их отсюда и выперли - Рашка будет в экстазе.
Бувший_східняк    12.01.2020, 11:59
Оценка:  +18
Бувший_східняк
Янук вже почав повертати собі Крим?
Кайдаш    12.01.2020, 11:55
Оценка:  +14
Кайдаш
Для Зеленского пусть сразу хатынку там построит...
BROKER666    12.01.2020, 11:57
Оценка:  +15
BROKER666
для зели беня на земле обетованной построит
Кайдаш    12.01.2020, 12:07
Оценка:  +14
Кайдаш
На земле обетованной зеле и бене делать нечего - там все такие, как они ))))
w@rning!    12.01.2020, 12:09
Оценка:  -12
w@rning!
Для него хата давно построена на Лукьяновке, осталось только его туда доставить вместе с зелёным и гнидой-потрохом.
BROKER666    12.01.2020, 12:17
Оценка:  +14
BROKER666
после бегства овоща, пороху лосталось 0 золото-валюты, а зеле он передал 24 ярда ЗВЗ, так за что его судить?
bimba08    12.01.2020, 11:47
Оценка:  +19
bimba08
Легитимный рулит. Без х уйла, конечно не обошлось.
BROKER666    12.01.2020, 11:41
Оценка:  +17
BROKER666
а где люська "наколотые апельсины" и "американские валенки"?
Бувший_східняк    12.01.2020, 12:00
Оценка:  +16
Бувший_східняк
В изгнании, в Ростове.
Бувший_східняк    12.01.2020, 12:00
Оценка:  +16
Бувший_східняк
В изгнании, в Ростове.
BROKER666    12.01.2020, 11:39
Оценка:  +15
BROKER666
к завгара ностальгия?
Путин-Xyйло    12.01.2020, 11:32
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
Это он для расии - плАхой, а для Украины был само-то?
ANDREICH    12.01.2020, 11:27
Оценка:  +4
ANDREICH
баньдюковіч паражняк не гоніт
Paul_Knox    12.01.2020, 11:27
Оценка:  +6
Paul_Knox
Так вам и надо. Ваш выплодок - получайте.
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