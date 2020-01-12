Янукович в России начал строить новое Межигорье

Президент-беглец захватывает земли под строительство.

Янукович через свою сожительницу скупает землю в Сочи republic.ru

Под Сочи Виктор Янукович при помощи судов забирает участки в заповедной зоне. На это жалуются местные жители, пишет OBOZREVATEL.

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Официально земли скупает Любовь Полежай, сожительница Януковича. Она сменила фамилию на девичью - Садыкова, и получила гражданство РФ. У администрации Сочи она отсудила участок в 1 гектар в Хостинском районе города. А суду объяснила, что выбрала себе участок, за свой счет изготовила схему для кадастровой карты. Но Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города почему-то отказал.

Но Центральный суд Сочи обязал чиновников внести данные в кадастровую карту города. Полежай потом снова обратилась в российский суд с иском на администрацию города, которая не захотела узаконить 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс.

Постановление суда obozrevatel

Суд даже не принял во внимание, что участок частично расположен в охранной зоне. Также там находится распределительная городская электрическая сеть, в которой запланирован ремонт и реконструкция.

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“И по правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Сочи участок расположен в зоне застройки индивидуальными домами усадебного типа. Он не предназначен для сельскохозяйственного использования“, – уверяли суд чиновники.

Но суд потребовал удовлетворить все пожелания беглой президентской четы. А отказ чиновников признал незаконным.

Местные жители возмущены таким захватом и жалуются в Сети.

“77 гектаров пошли под индивидуальное жилищное строительство, 7 га – под городское кладбище, да плюс Януковичу 3 га под подсобное хозяйство в самом центре села (бывшей Абазинки) с озером, на котором все шашлыки бесплатно жарили. Бог с ним Януковичем, но когда похороны проходят, там не разъехаться – дорога-то узкая“, – жалуются местные жители.

Особняк Януковича на улице Есауленко в Сочи соцсети

Ранее жители уже рассказывали, что первый особняк и земельный участок, которые очень напоминают миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на ул. Есауленко. Тогда у них появились проблемы с водой, которую из-за стройки стали часто отключать.

В минувшем году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) вырос забор и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Сочинцы подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича.