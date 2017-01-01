Историк-расчленитель Соколов начал писать роман и предложил тюрьме сделку

Соколов хочет, чтоб ему позволили работать за компьютером.

Российский историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою молодую любовницу Анастасию Ещенко начал работать над написанием романа. Преступник предложил администрации тюрьмы сделку ради того, чтоб произведение увидело мир.

Об этом сообщает канал 360.

Соколов просит администрацию тюрьмы позволить ему работать за компьютером. Если ему пойдут на уступки, половину гонорара за роман профессор-расчленитель готов отдать государству.

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников посетил Соколова в СИЗО и заявил, что тот продолжает писать свой роман и планирует выпустить анонс до завершения следствия.

Сам роман он собирается писать уже в колонии. Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере. Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание, - сказал Мельников.

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Чиновник рассказал, что Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО-2. В камере есть телевизор, что, по мнению Мельникова, “значительно облегчило его пребывание в местах принудительного содержания“. Кроме того, в следственном изоляторе есть хорошая библиотека с обширным фондом.

Профессор так же отметил, что “Бутырка“ в сравнении с другими местами принудительного содержания, где ему пришлось побывать, занимает уверенное первое место по условиям содержания, - добавил Мельников.

Напомним, “Наполеон“ из РФ пытался покончить с жизнью на следственном эксперименте. Появились детали по делу российского профессора Соколова.

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