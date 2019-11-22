Привязал к стулу и принес утюг: Новые факты из жизни историка-расчленителя

Экс-любовница петербургского бонапартиста Соколова рассказала, как чудом спаслась от него.

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Российский историк Олег Соколов, который в начале ноября убил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, не впервые проявлял агрессию в отношении своих женщин. Об этом сообщает российское издание “Фонтанка“, опубликовавшее большое интервью с бывшей возлюбленной Соколова, чье имя не называется.

Оказывается, в 2008 году историк-бонапартист едва не убил свою тогдашнюю партнершу. Девушка пожаловалась в милицию, но российские правоохранители не стали возбуждать уголовное дело “из-за банального равнодушия“.

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По словам женщины, которой тогда удалось уцелеть, отношения с Соколовым с самого начала были построены на лжи.

Говорил, что его жена умерла. О том, что это ложь, я узнала от его друзей, но к тому моменту я уже влюбилась, - рассказал она.

При этом отношения между партнерами никак нельзя было назвать здоровыми:

Но все, что он делал, он делал ради себя, он никогда не делился своими связями. Он наряжал меня как куклу и показывал людям. Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. К концу отношений я оказалась в изоляции — без друзей, без общения с родными, - говорит женщина.

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Однако по-настоящему свою сущность Соколов проявил в тот момент, когда партнерша решила прекратить отношения:

Когда я решилась от него уйти и пришла за вещами, он привязал меня к стулу скотчем, а потом начал меня бить и принес утюг. Думаю, он хотел меня убить, но почему-то не смог, - рассказала она журналистам.

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После этого женщина обратилась к правоохранителям, но там помочь ей отказались. Однако на этом дело не закончилось. Уже распавшаяся пара решила возобновить нездоровые отношения:

Он преследовал меня и просил вернуться. И я вернулась, и мы пробыли вместе еще год — я не понимаю, как так вышло, моя жизнь была разрушена, и видимо это была моя месть ему. Каждый раз, когда мы встречались, был скандал. Однажды я закатила очередную истерику, и он мне сказал: “Я тебя убью, сука“. Это было так натурально, что у меня в голове что-то щелкнуло, и сбежала навсегда, - говорит женщина.

По ее мнению, Соколов не убил ее лишь потому, что был на тот момент моложе и был женат.

Напомним, в начале ноября известный историк-бонапартист из Петербурга убил свою 24-летнюю аспирантку и любовницу. Ее тело он расчленил и выбросил в реку.

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