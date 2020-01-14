В Италии будут судить сына Николая Азарова

Речь идет об отмывании взятки, которую Андрей Клюев дал семье Азаровых за свое назначение вице-премьером Украины.

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Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером Украины в 2010 году. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на итальянские СМИ.

В материалах дела говорится, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две “шикарные“ виллы на острове Сардиния, что позволило семье Азаровых легализовать почти $18 млн.

Указанные деньги Николай Азаров, по данным украинского следствия, получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

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Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией “Евроюста“.

В обвинении, сформулированном итальянским прокурором Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией, говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Николая Азарова “купить“ должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $17 млн 775 тыс.

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Часть этих денег, которые происходили с кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бублий, который является доверенным лицом семьи Азаровых.

В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-“пустышки“ под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 года и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии — в местности Гольфо ди Маринелла провинции Ольбия.

Эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бублия, но сейчас их снова взяли под арест.

Напомним, Нацрада оштрафовала телеканал НАШ из-за интервью с Азаровым. Регулятор отметил, что бывший премьер озвучил в эфире антиукраинскую пропаганду Кремля, а программа в целом содержала лишь одну точку зрения.

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